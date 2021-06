Parma, il Lille insiste per Man. Offerti 12 milioni, ma il club ducale non ha intenzione di cederlo

Il Lille, club campione di Francia, fa sul serio per il giovane esterno del Parma Dennis Man. Secondo quanto riferito da Parmalive.com il club transalpino avrebbe messo sul piatto un'offerta da 12 milioni di euro per il classe '98 che però il presidente Krause ha rispedito al mittente ribadendo che il romeno non è sul mercato e sarà una delle colonne da cui la squadra di Maresca ripartirà per puntare al ritorno immediato in Serie A. Il club ducale inoltre aveva pagato il cartellino di Man 15 milioni di euro fra parte fissa e bonus.