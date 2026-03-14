Mantova, Trimboli: "Siamo inca**ati, dovevamo gestire meglio il secondo tempo"

Al termine della sfida esterna contro l’Empoli, il centrocampista del Mantova Simone Trimboli ha analizzato la partita in conferenza stampa, esprimendo rammarico per i punti persi nel finale.

Il giocatore biancorosso non ha nascosto la delusione per il modo in cui la squadra ha incassato le due reti: "Subire due gol in quel modo non va bene, non si possono perdere punti così. Sicuramente loro sono stati bravi, ma nel secondo tempo è sembrato quasi che non riuscissimo più a tenere la palla".

Trimboli ha sottolineato anche gli aspetti su cui il Mantova dovrà lavorare nelle prossime settimane: "Avremmo dovuto evitare i cross e gestire meglio certe situazioni. Le partite durano 90 minuti e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".

Il centrocampista ha poi ammesso il nervosismo nello spogliatoio dopo il risultato finale: "«Siamo incazzati, perché in questo momento tre punti avrebbero fatto la differenza. Per noi è una mezza sconfitta".

Nonostante la delusione, Trimboli guarda avanti con spirito di rivalsa: «Dobbiamo trasformare questa rabbia in voglia di reagire. Sono tutte cose tattiche che approfondiremo con il mister. Restano comunque i primi 45 minuti positivi che abbiamo fatto", ha concluso.