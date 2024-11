Ufficiale Modena, arriva l'esonero per mister Bisoli. Sarà Madelli il tecnico ad interim

La sconfitta contro lo Spezia è stata l'ultima gara di Bisoli sulla panchina del Modena. Il tecnico paga un ultimo mese avaro di soddisfazioni con l'ultima vittoria che risale al 21 settembre e un filotto di sei gare (tre pareggi e tre sconfitte) senza successi. Per la sua sostituzione il nome in pole è quello dell'ex centravanti gialloblù Cristian Bucchi, con il profilo di Marco Zaffaroni più defilato. Per ora la panchina sarà affidata a Mandelli, attuale tecnico della Primavera. Questo il comunicato:

"Il Modena F.C. comunica di aver sollevato Pierpaolo Bisoli dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.

Una decisione sofferta, per la grande dedizione e attaccamento ai colori gialloblù dimostrati da mister Bisoli in questi mesi. Una persona leale e di grandi valori al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Carlo Rivetti e di tutta la società.

Alla ripresa degli allenamenti, la guida tecnica della Prima Squadra sarà temporaneamente affidata a Paolo Mandelli, attuale allenatore della squadra Primavera".