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Modena, Galloppa: "Carrarese squadra scorbutica. Belotti? Dobbiamo gestirlo al meglio"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 16:50Serie B
16.10.2026 16:50Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Contro la Carrarese sappiamo che sarà una partita difficile, contro una squadra scorbutica e in un ambiente che potrà condizionare. Per questo dobbiamo farci trovare pronti perché ci saranno delle insidie, inoltre hanno raccolto meno di quello che meritavano nelle prime partite. Mi aspetto una partita anche sporca e maschia, ma dobbiamo farci trovare pronti”. Il tecnico del Modena Daniele Galloppa in conferenza stampa guarda così alla trasferta in terra toscana di domani: “Per quanto riguarda la classifica è presto per parlarne, a Carrara però sarà un esame mentale per capire se siamo maturi per continuare a fare certe prestazioni, non possiamo fare passi indietro da questo punto di vista, al di là del risultato finale”.

Sull’impatto con la Serie B

Il giovane tecnico parla poi dei suoi primi mesi in una panchina di Serie B: “Quando ti capita di fare un salto simile di notte dormi poco e ti fai tante domande, ho respirato subito una grande responsabilità da parte dei ragazzi e siamo stati bravi ad entrare in empatia con loro. - prosegue il mister come riporta Parlandodisport.it - L’energia che ho provato domenica da parte dell’ambiente è stata incredibile, vorrei che fossero i ragazzi a dire quanto ci ho messo del mio, io mi sento felice di stare in panchina con questi ragazzi".

Sulla situazione dell’infermeria

Galloppa parla poi delle condizioni della squadra: “Abbiamo recuperato Bozhanaj, mentre Adorni non è ancora a disposizione. Per quanto riguarda Belotti dobbiamo gestirlo guardando a lungo termine. Nella sosta ha fatto passi avanti e questo è il percorso giusto. Dobbiamo essere bravi a dargli un minutaggio corretto perché lo vogliamo oggi ma anche in futuro. - prosegue ancora l’allenatore – Sulla formazione ho dei dubbi perché i ragazzi ci hanno messo un po' a recuperare dalla scorsa, ma metterò in campo come sempre una squadra forte, con alternative importanti in panchina”.

Sul modulo da adottare

Galloppa ha poi spiegato che la sua squadra potrà anche cambiare modulo come già fatto a gara in corso: “Possiamo giocare anche a tre dietro perché abbiamo centrali forti e Azzi può giocare sia a destra sia a sinistra, l’importante è trovare un equilibrio. A Paulo sto facendo fare più ruoli e domani probabilmente ne farà un altro”.

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