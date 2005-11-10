Il Modena coglie l'ottava vittoria - la terza consecutiva - mantenendo il secondo posto superando la Juve Stabia per 2-0. Contrariamente a quello che potrebbe far pensare il risultato non è stata una gara semplice per gli emiliani. Al termine del confronto è intervenuto il tecnico Daniele Galloppa che ha lodato i suoi.

“E’ stata una partita difficile, contro una squadra che prova a giocare. Il primo tempo è stato un po’ più di studio per merito anche dell’avversario, poi credo che il secondo tempo sia stato a senso unico e i ragazzi sono stati meravigliosi. Si meritano questo e sono contento, come sempre, per chi ha giocato e per chi è entrato e che ci ha dato grandissimo sostegno.”

Mercoledì il Modena torna in campo per il turno infrasettimanale a Pisa: “Sarà una bella sfida, ci arriviamo con grande entusiasmo, dobbiamo andare a fare la nostra partita, giocando per vincere. Conosciamo la qualità dell’avversario, ma andiamo in fiducia con la spinta del nostro pubblico, sperando di trovarli numerosi anche in trasferta.”