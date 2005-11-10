Altro esame di maturità superato dal Modena, gli emiliani escono indenni dalla Cetilar Arena rimontando lo svantaggio maturato ad inizio ripresa pareggiando per 1-1 nel big-match della 13^ giornata. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa il tecnico gialloblù Daniele Galloppa esaltando prestazione e atteggiamento della squadra, esprimendo amarezza per alcune decisioni a suo dire contrarie alla formazione emiliana. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club.

"I ragazzi hanno fatto un’altra grandissima partita su un campo difficile, portando a casa un punto importante. Abbiamo avuto la voglia di recuperarla e anche di vincerla, quindi faccio i complimenti a questa squadra che continua a fare prestazioni importanti. Il primo tempo è stato equilibrato, mentre nella ripresa il gol subito ci ha spostato gli equilibri, ma la squadra è rimasta in campo e ha fatto una grandissima gara. La mentalità è quella di vincerla e i ragazzi hanno continuato a giocare per farlo: nel finale ci sono stati due episodi importanti che cambiano un po’ l’equilibrio della partita, perché il gol poteva essere regolare e probabilmente c’era un rosso su Imputato. È un peccato che l’arbitro non sia stato richiamato al VAR, ma al di là di quello i ragazzi escono davvero a testa alta”.