Modena, Galloppa recrimina: "Nel finale ci poteva essere un rosso su Imputato"
Stefano Scarpetti
Altro esame di maturità superato dal Modena, gli emiliani escono indenni dalla Cetilar Arena rimontando lo svantaggio maturato ad inizio ripresa pareggiando per 1-1 nel big-match della 13^ giornata. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa il tecnico gialloblù Daniele Galloppa esaltando prestazione e atteggiamento della squadra, esprimendo amarezza per alcune decisioni a suo dire contrarie alla formazione emiliana. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club.
"I ragazzi hanno fatto un’altra grandissima partita su un campo difficile, portando a casa un punto importante. Abbiamo avuto la voglia di recuperarla e anche di vincerla, quindi faccio i complimenti a questa squadra che continua a fare prestazioni importanti. Il primo tempo è stato equilibrato, mentre nella ripresa il gol subito ci ha spostato gli equilibri, ma la squadra è rimasta in campo e ha fatto una grandissima gara. La mentalità è quella di vincerla e i ragazzi hanno continuato a giocare per farlo: nel finale ci sono stati due episodi importanti che cambiano un po’ l’equilibrio della partita, perché il gol poteva essere regolare e probabilmente c’era un rosso su Imputato. È un peccato che l’arbitro non sia stato richiamato al VAR, ma al di là di quello i ragazzi escono davvero a testa alta”.