“Qualcosa cambieremo, ne abbiamo bisogno per gestire le energie visto che siamo alla terza partita in una settimana”. Il tecnico del Modena Daniele Galloppa in vista della sfida di domani contro il Padova annuncia qualche cambiamento nell’undici titolare: “Arriviamo a questa squadra come i nostri avversari, forse meglio perché quando fai un risultato positivo recuperi più velocemente. Contro il Pisa però abbiamo speso tanto, ma non sono preoccupato. - prosegue il mister come riporta Parlandodisport.it - Tonoli e Zampano dovrebbero rientrare nella prossima settimana e fare una parte di allenamento in gruppo, mentre Acquah non è ancora disponibile. Belotti è disponibile anche se è uscito acciaccato dalla sfida col Pisa, vedremo domani come gestirlo, mentre Montevago avrà l’opportunità di giocare titolare”.

Doppio impegno casalingo da sfruttare

Galloppa poi si sofferma sul calendario che prevede un doppio impegno casalingo: “Le vorremmo giocare come sempre con la spinta dei tifosi e la squadra che trascina, mi auguro che ci siano di nuovo oltre diecimila persone presenti, è un momento in cui abbiamo bisogno della spinta del pubblico. Ogni partita è un’incognita, ma dobbiamo affrontare ogni gara come fosse l’ultima”.

Col VAR ultimamente si decide poco

L’allenatore dei Canarini torna poi su alcuni episodi controversi nell’ultima gara: “In teoria l’arbitro decide e il VAR richiama, ma ultimamente si decide poco e il VAR chiama. Con Montevago si poteva aspettar la fine dell’azione e poi valutare. Quello che è successo con Bianco è una falla di questo regolamento, ha preso una gomitata e il giocatore del Pisa non è stato penalizzato, mentr noi siamo stati in dieci per un minuto. A Pisa siamo stati sfortunati e la conduzione non ci è piaciuta”.

Sul ciclo a Modena

Infine il tecnico si sofferma sulla possibilità di aprire un ciclo in gialloblù: “Qualcuno più di una volta mi ha detto che se fai bene ti si apre il mercato, ma io non riesco a pensarla così. Se mi trovo bene l’aspetto economico non sposta nulla. - conclude Galloppa - Mi piace lavorare bene e trovarmi bene con le persone, quindi non escludo la possibilità di aprire un ciclo. Per come sto adesso, non mi sposterei”.