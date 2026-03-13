Modena-Spezia 3-0, le pagelle: De Luca autentica bestia nera. Aquile senza le ali

Risultato finale: Modena-Spezia 3-0

MODENA



Chichizola 6 - Mai chiamato in causa il portiere argentino ex di turno. Attento e sicuro a sbrogliare l’ordinaria amministrazione, contribuendo alla manovra offensiva con i suoi lanci.

Tonoli 6.5 - Stantuffo sulla fascia destra ad accompagnare sistematicamente tutte le azioni del Modena. Cerca spesso il dialogo e la collaborazione con Zampano. Pronto a disinnescare le offensive avversarie facendosi trovare pronto a non concedere la profondità ai liguri.

Adorni 6.5 - Ingaggia un vivace duello fisico con Artistico al quale concede pochissimo. Tutte le palle aeree sono suo mettendo sul piatto della bilancia grande tempismo e concentrazione. Come suo solito si fa vedere sulle palle inattive a favore, mettendo lo zampino sul gol del vantaggio.

Nieling 6.5 - Presidia al meglio la sua zona di competenza concedendo le briciole agli attaccanti dello Spezia. Non disdegna anche lui di appoggiare la manovra, lo fa in maniera precisa e puntuale senza mai buttare via la palla.

Zampano 6.5 - Da vita ad un duello interessante con Aurelio, riesce spesso a limitarlo mettendo in mostra un’ottima condizione fisica. Nella sua zona obbliga spesso Beruatto a rinvenire su di lui per limitare le sue frequenti sgroppate.

Wiafe 6.5 - Firma il suo primo assist in serie B in occasione della rete con cui il Modena sblocca la contesa. Non gli manca la personalità e la voglia di fare, a tratti arrembante mette sistematicamente in difficoltà i centrocampisti e difensori dello Spezia. Dal 70’ Sersanti 6 - Minuti importanti per ritrovare il tono muscolare dopo alcune settimane di assenza.

Gerli 7- Il solito metronomo del Modena, sa sempre cosa fare e dove posizionarsi per far girare la squadra al meglio. Si abbassa quando occorre, muovendosi sempre in varie zone del campo alzando i ritmi quando è necessario farlo.

Santoro 7.5 - Mette lo zampino su tutte e tre le reti gialloblù, nel primo batte l’angolo da cui nasce la rete del vantaggio. Sul secondo firma un assist al bacio e nella terza pesca in maniera perfetta l’inserimento di De Luca che serve Gliozzi. Dal 87’ Massolin s.v

Zampano 6.5 - Conferisce corsa e qualità sulla corsia mancina facendo vivere una serata molto complicata a Sernicola. La sua prestazione ottimale è completata dall’ottimo apporto offerto in fase di non possesso. Dal 74’ Beyuku 6 -Da il suo apporto alla squadra nel mantenere imbattuta la porta emiliana concedendo poco agli avversari, entrando con il piglio giusto.

De Luca 7.5 - Si conferma una bestia nera dello Spezia firmando una doppietta che lancia il Modena verso il successo. Ci era riuscito anche nella finale dei playoff dello scorso giugno con la maglia della Cremonese. Dal 87’ Ambrosino s.v

Gliozzi 7- Ingaggia duelli con Bonfanti il quale ricorre non sempre a mezzi leciti per fermarlo. Si prende la soddisfazione, nella ripresa di firmare il terzo gol e l’undicesimo centro stagionale chiudendo i conti. Dal 70’ Pedro Mendes 6 – Ci prova in tutti modi di sbloccarsi ma non ci riesce, tutto sommato il suo ingresso in campo è positivo.

Andrea Sottil 7 - A tratti si è rivisto il Modena che ha incantato nella prima parte della stagione. Soprattutto dopo il vantaggio, i gialloblù hanno saputo gestire alla grande la partita chiudendola ad inizio ripresa. Come sempre grande solidità difensiva.

SPEZIA

Radunovic 6 - Subisce di fatto tre reti nelle uniche occasioni costruite dal Modena. Non ha particolari responsabilità sui gol degli emiliani.

Vignali 5 – Sulle reti degli emiliani perde nettamente il duello con De Luca. Una costante di una gara in cui soffre il dinamismo e le qualità fisiche dell’attaccante gialloblù, il quale riesce sistematicamente a mandarlo a vuoto.

Bonfanti 5 - Discorso simile di quello fatto per il compagno di reparto. Nella prima frazione in qualche modo riesce a limitare l’esuberanza di De Luca. Nella seconda parte della gara le cose vanno diversamente. Dal 76’ Hristov s.v.

Beruatto 5.5 - In sofferenza il difensore ex Pisa, dalla sua parte nascono due delle tre reti del Modena. A sua discolpa il fatto di cercare in ogni modo di creare problemi agli avversari. Qualche sgroppata nel primo tempo ma non viene assistito al meglio.

Sernicola 6 - Ha il merito di provarci almeno in avvio. Alcune buone coperture in avvio, si propone sulla fascia destra senza però rendersi particolarmente incisivo. Nella seconda parte della gara si perde come i suoi compagni.

Comotto 5 - Fatica non poco ad entrare in partita preso in mezzo dai centrocampisti avversari che gli portano un pressing ossessivo. In fase di non possesso va in grande difficoltà, facendosi travolgere dalle trame offensive del Modena. Dal 62’ Nagy 5.5 - Schierato per dare maggiore geometrie al gioco degli aquilotti non incide.

Romano 5 - Schierato in cabina di regia, dopo un buon inizio di partita si perde consegnandosi agli avversari. Troppo timido, si limita a giocate scolastiche in fase di costruzione. Nella ripresa si perde facendosi sovrastare dal ritmo e l'intensità degli emiliani. Dal 62’ Bandinelli 6 - Entra quando la partita ormai ha emesso il suo verdetto: l'ex Empoli ci prova a scuotere i compagni dando maggiore dinamismo e cercando la soluzione personale.

Bellemo 4.5 - Mai in grado di entrare nel gioco dei bianconeri ed essere incisivo. Perde nettamente i duelli con gli avversari. Donadoni lo toglie per cambiare l'andamento del confronto. Dal 56’ Adamo 5 - Il suo ingresso non fornisce nessun tipo di benefici al gioco di uno Spezia offensivamente opaco.

Aurelio 5.5 - Parte bene facendo registrare l'unico tiro verso la porta avversaria, lotta da par suo ma anche lui esce sconfitto nei duelli con gli esterni del Modena. In avanti non riesce a far scaricare a terra i cavalli di cui dispone

Valoti 5.5 - Cerca di cucire gioco fra i reparti mettendo in mostra la qualità e l'eccellente controllo palla di cui dispone. L'operazione non riesce anche per la scarsa assistenza dei compagni. Dal 77’ Shagaxle s.v

Artistico 5 - Partita molto difficile anche per il bomber, il quale non riesce mai a sfuggire alla guardia portata da Adorni. Servito poco e male con il passar dei minuti si spegne in maniera progressiva.

Roberto Donadoni 5 - Le assenze hanno pesato, il tecnico non aveva attaccanti da poter inserire a partita in corso se escludiamo Shagaxle. Gara preparata sul contenimento cercando di alleggerire la pressione. Dopo lo svantaggio i liguri sono clamorosamente mancati, entrando con il piede sbagliato nel secondo tempo andando incontro ad un pesante 3-0.