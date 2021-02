Monza, Balotelli conferma il ritorno contro il Vicenza: "Martedì ci sarò"

vedi letture

E' vicinissimo il rientro in campo di Mario Balotelli, attaccante del Monza, ai box nelle ultime uscite dei brianzoli per un problema muscolare. L'attaccante, intercettato dai cronisti di Monza-news dopo il pareggio contro l'Empoli, ha confermato il rientro ormai prossimo: "Martedì ci sarò per il Vicenza", le sue parole. Balotelli potrebbe così trovare la sua terza convocazione in maglia biancorossa.