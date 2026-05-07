Monza, Bianco: "Non voglio aggiornamenti da Frosinone. La proprietà ci è vicina"

Il ko contro il Mantova di venerdì scorso ha minato non poco le chance di promozione diretta del Monza di Paolo Bianco. Niente, però, è ancora deciso e nella sfida contro l'Empoli la compagine brianzola si giocherà le ultime carte a disposizione per l'accesso diretto alla Serie A, sperando che lo stesso Mantova giochi un brutto scherzo anche al Frosinone.

Sulla lotta per la promozione diretta: "Non c'è solo il Monza che sta facendo un grande campionato, Frosinone e Venezia di più forse. Al ritorno abbiamo fatto un punto in più del Frosinone nel girone di ritorno. Ora non è più nelle nostre mani. Forse faremo i playoff, ma non preoccupiamoci. Dobbiamo prepararci al meglio per la post season. La partita di domani. Domani sera mi interessa quello che farà la mia squadra, non voglio aggiornamenti."

Sull'approccio soft della squadra in alcune gare: "I dati non mentono mai. Subiamo pochi tiri in porta, siamo molto equilibrati. Nei primi 55 minuti a Mantova si doveva fare meglio, ma nell'ultima mezzora si sono fatte 10 occasioni, due pali e un'occasione clamorosa che avrebbe cambiato tutto. Mi sono complimentato con Stroppa per il grande campionato che ha fatto. Il mio staff è molto forte, un'area medica e fisica top. Li alleniamo tutta la settimana, voi li potete vedere solo in partita. Azzi e Colpani stavano bene, li avevamo monitorati nei giorni scorsi. A volte c'è anche l'aspetto emozionale che ti può bloccare. C'è anche un problema di clima: a Monza si vedono solo le cose negative, a Palermo vedo che c'è tanto entusiasmo nonostante siano dietro."

Sulla condizione della squadra dopo la sconfitta di Mantova: "Eravamo sicuramente a pezzi, ma era giusto così. Gli ho dato due giorni liberi per riprendersi. Mantova ha fatto male perché ci giochiamo l'accesso diretto alla Serie A. Ma nonostante tutto ce la metteremo tutto per salire domani sera. Chi è stato fuori come Capolupo, Forson e Antov, avrebbero meritato sicuramente più spazio, ma siamo veramente tanti."

A chi tremeranno di più le gambe: "Non mi interessa degli altri, vogliamo andare in campo per fare una giusta prestazione. L'Empoli era in A come il Monza, ma stanno lottando per evitare la retrocessione. E c'è più entusiasmo là che qua. Hanno cambiato allenatore, Caserta è un tecnico che conosco e che stimo moltissimo. Hanno grandi individualità importanti, sarà una partita molto complicata, ma noi pensiamo a noi stessi. Ho parlato con Dany Mota nell'ultima promozione dalla B alla A e forse c'è un parallelismo con quella stagione. Lui sta vivendo le stesse emozioni, anche per questo ci credo. Quello che ti lascia un campionato è sempre un percorso. E noi ci meritiamo di andare in Serie A per tutto questo, per come hanno reagito i ragazzi dopo la retrocessione della passata stagione. La voglia di fare bene si è sempre vista, anche perchè ha un'anima forte."

Come sarà la gara contro l'Empoli: "La vedo come una finale, una partita secca. Non so se Caserta farà una gara offensiva, lo vedremo domani sera."

Sul supporto della proprietà: "Sempre con noi, sono tutti i giorni con noi. C'è un rapporto costante con la società. Avevamo fatto una tabella, ma l'abbiamo migliorata, ma difficilmente si andrà in A. Dobbiamo solo applaudire chi ha fatto meglio di noi. Non abbiamo fatto un campionato mediocre."

Sui playoff: "Non ne parliamo."

Sul possibile innesto di un mental coach: "Il nostro staff per me è già molto valido, ma trovare una figura importante è difficile da trovare."

Sul Mantova e su cosa accadrà in contemporanea: "Ripeto, non mi interessa. Noi vogliamo fare una super prestazione per il nostro pubblico. Quello che sarà il nostro."