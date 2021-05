Monza, Brocchi: "Col Lecce gara che si prepara da sola. Spero venga fuori una sfida da Serie A"

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi alla vigilia della sfida d'alta classifica contro il Lecce, che ha appena tre punti più dei brianzoli in classifica, ha parlato così in conferenza stampa soffermandosi anche sulla scommessa con Davide Frattesi: “Un'altra partita importante che grazie all'ottima partita giocata dai ragazzi sabato, ci permette di avere ancora qualche possibilità di giocarci qualche possibilità di giocarci le nostre carte fino alla fine. Sicuramente affrontiamo una squadra con valori importanti, una delle migliori rose del campionato, con giocatori d'esperienza e grande qualità. Sarà una bella sfida perché entrambe le squadre devono vincere per continuare a sperare in uno dei primi due posti in classifica. Frattesi? È importantissimo avere un giocatore come Davide, ha qualità importanti sia tecniche sia atletiche. Scommessa? L'ha vinta e speriamo che non si fermi e prosegua, poi a fine campionato sarò di parola. Abbiamo recuperato tutti i giocatori e l'importante è mantenere il nostro credo che ci ha accompagnato per tutta la stagione anche se non sempre siamo riusciti a esprimere, ma credo che sia importante l'interpretazione di ogni singolo calciatore. Forse per la prima volta la squadra non avrà bisogno di me per preparare questa sfida perché sono gare che tutti vorrebbero giocare. La speranza è che ci sia questa voglia e che venga fuori una gara di Serie A”.