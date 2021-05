Monza, Brocchi: "Quando è mancato Galliani ho avuto un momento di difficoltà"

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida col Cittadella: "Il gol sarebbe stato meritato stasera, ma anche a Cittadella. Un gol avrebbe cambiato un po’ tutto. Resta l’amaro in bocca, inseguivamo questo segno e il fatto di poter vincere in due categorie diverse e conquistare il sogno che tutti avevamo. Non ci siamo riusciti, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Ha inciso molto il risultato dell’andata. Non siamo riusciti ad arrivare in serie A, ma resta una stagione importante. Abbiamo avuto diversi momenti difficili, abbiamo perso dei punti. Poi il mese e mezzo in cui è mancato Galliani ha inciso, per me la sua presenza è stata fondamentale. Quando è mancato lui ho avuto anche io un momento difficile come lo ha avuto la squadra. Siamo ripartiti".

La sua intenzione è quella di restare anche il prossimo anno?

"Noi dobbiamo partire dal presupposto che siamo partiti tanto tempo fa, abbiamo iniziato a costruire la squadra al primo anno di serie C. L’anno scorso abbiamo stravinto un campionato, quest’anno abbiamo giocato in B dopo 19 anni e abbiamo rivoluzionato la squadra. Siamo partiti da zero cercando di bruciare le tappe. Abbiamo chiuso la regular season con dati importanti, cercavamo sempre di avere un gioco propositivo. Forse siamo stati meno bravi nella fase realizzativa. Abbiamo fatto un percorso importante che non ci ha premiato. C’è amarezza, ma va valutato il percorso. Il prossimo anno ci sarà più esperienza, a volte può servire".