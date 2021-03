Monza, Brocchi: "Vittoria dedicata a Galliani. Oggi era importante dare un segnale"

Al termine della gara dell'U-Power Stadium, che ha visto il Monza tornare alla vittoria dopo la battuta d'arresto a Reggio Calabria, il tecnico dei brianzoli Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa della prestazione della squadra contro la Reggiana:

"Non vorrei che dovesse sempre servire una sconfitta per risvegliarci da una brutta prestazione, però continuo a dirlo: è un campionato difficile per tutti e capita a volte di sbagliare la partita come l'abbiamo sbagliata noi l'altro giorno, trovando delle difficoltà e non riuscendo a venirne fuori durante la gara. Era troppo importante dare un segnale oggi, la squadra c'è, ha voglia, c'è impegno e attaccamento alla maglia."

In campo c'erano diversi dei giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato: si è vista la forza del gruppo:

"Ho sempre saputo di avere dei giocatori su cui fare affidamento, loro sono una parte dei ragazzi che sono rimasti dall'anno scorso. Qualcuno ha sempre lavorato bene, trovando magari poco spazio, come Scaglia, che ha fatto comunque ottime prestazioni quando è stato chiamato in causa. La storia di D'Errico la conoscete, sapete quanto io sia legato a lui e quanto ci tenga, quasi come fossi un padre, e la sua prestazione di stasera mi fa enormemente felice. Dopo un periodo in cui ho dovuto tirargli le orecchie è tornato ad allenarsi nella maniera giusta, io sono coerente con quello che dico e quando un giocatore si impegna lo premio."

Il 4-3-1-2 è una soluzione occasionale?

"No, possiamo cambiare a seconda della partita e a seconda degli interpreti. In questa partita ho pensato potesse essere una soluzione giusta, nella prossima potremmo tornare a giocare con i 3 più aperti. Quello che non cambia è la difesa a 4 e centrocampo a 3 perché per le caratteristiche dei nostri giocatori si sposa benissimo. Davanti possiamo cambiare a seconda della partita o dell'avversario."

15° clean sheet in campionato, qual è il segreto della solidità difensiva del Monza?

"Il segreto è che forse qualcosa di buono sappiamo fare. Sappiamo allenarli, anche magari quando non riusciamo a fare le cose nella maniera giusta. Penso che la squadra sia molto unita. Quando sei la miglior difesa del campionato il merito è anche alla pressione degli attaccanti, è un merito che va distribuito a tutta la squadra."

Merito della vittoria è anche della carica del Presidente Berlusconi che vi ha fatto visita in ritiro?

"Il Presidente dà sempre carica. Io lo conosco da tantissimi anni ma quando viene a trovare la squadra regala anche a me sempre delle emozioni. E' una persona carismatica, un leader, le sue visite fanno sempre un grandissimo piacere. Dopo una bellissima vittoria in casa ci tengo a dire che io, il mio staff e tutti giocatori vogliamo dedicare questo successo al dottor Galliani perché sentiamo molto la sua mancanza".