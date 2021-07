Monza, D'Errico via. I tifosi protestano: "Viva le bandiere, non i prince bolliti e raccomandati"

I tifosi del Monza non hanno preso bene la decisione del club di lasciar partire lo storico capitano Andrea D'Errico, che è a un passo dal Bari, dopo sei stagioni (204 presenze e 48 reti). E con un lungo comunicato apparso sui propri canali social hanno voluto esprimere tutto il proprio disappunto e la propria amarezza attaccando anche la società per alcune scelte di mercato - fra cui Kevin-Prince Boateng e Mario Balotelli - della passata stagione:

"D'Errico è stato trattato male da questo Monza un Monza senza anima e non lo diciamo noi, MA IL CAMPO, da Brocchi alla Società e lo diciamo senza mezzi termini. Abbiamo sopportato il "Prince" di Monza, giocatore bollito e imbarazzante passeggiare per il campo in casa, non sia mai in trasferta troppo lontano dalla Milano da bere c'era sempre un affaticamento giustificatore dietro l'angolo, o altri mediocri soggette strapagati, abbiamo supportato/sopportato un allenatore inesperto per essere ancora carini e cercato di fare da contraltare in maniera intelligente a tutta la bordata di critiche sui social per permettere il più possibile una stagione serena, non abbiamo mai neanche chiesto che D'Errico il capitano giocasse, ma solo che fosse trattato con riguardo e rispetto perché è la nostra bandiera. (...) Ci piacerebbe dire tenetevi questo Monza senza anima quello perdente dei "prince" e dei raccomandati.. ma e' il nostro Monza e quindi? Ora ci avete disilluso, ora avete tolto il romanticismo, ora siete obbligati a vincere come da vostre dichiarazioni, anche noi siamo cresciuti, ci avete fatto crescere voi, siamo costretti ad adeguarci, noi quelle che senza di voi eravamo 4 gatti giusto? o 300 in tutto lo stadio, ci avete fatto capire i nostri errori perchè nel vostro calcio, contano i risultati".