Monza, Frattesi: "Se battiamo Lecce e Salernitana la promozione dirette tornerebbe possibile"

vedi letture

Monza in difficoltà in questa ultima parte di stagione. Sul momento dei brianzoli allenati da Cristian Brocchi ha preso la parola Davide Frattesi, centrocampista arrivato in prestito dal Sassuolo, attraverso le colonne del Corriere dello Sport: "Quando le cose non girano per il verso giusto rischi di perdere la fiducia. Nella seconda parte del girone d'andata ci riusciva tutto, ma ora deve riemergere il gruppo e rimanere attaccati alle partite. Ora la porta per la promozione diretta è più stretta ma avremo la fortuna di riprendere con due scontri diretti, contro Lecce e Salernitana. Sarà importante utilizzare la testa, con due vittorie potremmo rilanciarsi per la promozione diretta altrimenti dovremo lottare il terzo o quarto posto. La pressione su di noi deve esserci, a me personalmente mi carica. L'anno scorso abbiamo mancato la promozione diretta con l'Empoli ma l'ambiente era più tranquillo. Ora serve reagire e dare il massimo".