Monza, Galliani sogna un ultimo colpo: l'ex di Inter e Sampdoria Eder

Il Monza, dopo aver salutato Marin nella giornata di ieri, potrebbe piazzare un altro grande colpo in attacco. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l’ad Adriano Galliani vorrebbe portare in Brianza l’esperto Eder, reduce dall’esperienza con il Jiangsu Suning in Cina. Un affare non facile, sia per i costi sia per la concorrenza di alcuni club di Serie A, che però potrebbe decollare negli ultimi giorni di mercato.