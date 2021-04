Monza in calo. Solo pari con il Pescara: quanto stanno incidendo i big della rosa di Brocchi?

vedi letture

Una squadra che, al netto della posizione di classifica - ottima, ma comunque terzo posto che non vale la Serie A diretta - potrebbe tranquillamente giocarsi le proprie chances nella massima serie, almeno sulla carta.

Giovani di prospettiva come Lorenzo Pirola, Davide Frattesi e Dany Mota Carvalho, calciatori navigati del calibro di Filippo Scaglia e Antonino Barillà (giusto per citarne alcuni), ma è inutile nascondersi dietro un dito: senza l'accoppiata Silvio Berlusconi-Adriano Galliani non si sarebbero mai visti in Serie B Gabriel Paletta, Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli ("I 31 anni di Milan sono determinanti e decisivi per quello che è stato fatto a Monza questa estate", dichiarava Galliani quando annunciò Boateng).

A onor del vero, però, c'è da segnalare che Paletta aveva sposato la causa dei brianzoli addirittura in Serie C, e dopo un periodo di prova: era il 6 novembre 2019 e il classe '86 firmava un contratto fino a giugno 2022, per esordire in occasione del match vinto 3-0 contro la Giana Erminio. E riuscendo anche a segnare un gol prima dello stop dei campionati (in Monza-Como), che avrebbero poi consegnati ai lombardi - primi in classifica del Girone A di Serie C - la promozione. Una stagione che lo vede iniziare tra i protagonisti, va poi tra alti e bassi ma lo trova pronto, lo scorso 1 marzo, a segnare la rete che vale il 2-2 contro il Frosinone.

“Si, sta per arrivare, al Milan con lui ho condiviso esperienze meravigliose, anche quella dello scudetto, e voglio ringraziarlo pubblicamente perché in questa trattativa tra Fiorentina, Monza e giocatore, lui ha rinunciato a molti soldi. Io ammiro molto chi fa così, no quelli che baciano le maglie e non fanno un euro di sacrificio. Boa ha dimostrato di voler venire a Monza, non ho nemmeno dovuto convincerlo, è lui che mi ha messo nella condizione di prenderlo: lunedì faremo le visite mediche, poi contratto di un anno con automatico rinnovo in caso di Serie A”: era il 29 settembre, e così Galliani annunciava Boa. Che per tutti i 90' ha giocato solo le gare contro Pescara e Brescia, ma è riuscito comunque a dare il contributo determinante ai suoi, anche grazie alla buona condizione fisica che lo han tenuto fuori per un numero limitato di match.

Cosa che invece non è successa con SuperMario. Arrivato in Brianza proprio quando sembrava che Galliani avesse chiuso tutte le porte. Il 7 dicembre, da svincolato, firma un contratto fino a fine stagione, dichiarando poi di aver perso 5 chili in sette giorni, e al suo esordio contro la Salernitana è determinante, entra e segna: la B esplode, persino la Lega B lo celebra con un tweet. Ma la gioia dura poco, con il Lecce fa subito crac, e da li inizia un calvario non ancora terminato. All'attivo ha soli 365', non è dato sapere se abbia o meno terminato la stagione con largo anticipo, ma nasce il dubbio che questa sia l'alba di un tramonto: starà all'eclettico classe '90 smentire.