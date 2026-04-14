Monza, voci su un possibile nuovo investitore. Ma al momento tutto si muove sottotraccia

Con un finale di stagione tutto da giocare e una promozione da conquistare in casa Monza qualcosa si muove anche sotto il profilo societario con il possibile ingresso di un nuovo investitore che porterebbe risorse importanti per affrontare l’eventuale Serie A, ma anche cambiamenti all’interno del club.

Lo riferisce Monza-News.it spiegando che il nuovo investitore avrebbe già messo piede a Monzello anche se al momento è stata smentita la voce di un CdA imminente per cambiare l’assetto già in questo finale di stagione. Le parti in causa si stanno muovendo dunque con prudenza e dietro le quinte prima di ufficializzare l’eventuale nuovo ingresso che potrebbe ridefinire equilibri e strategie all’interno del club biancorosso.

Attualmente il Monza è di proprietà del fondo statunitense Beckett Layne Ventures (BLV) che nel luglio dello scorso anno ha acquistato l’80% del pacchetto azionario, con opzione sul restante 20% entro il 2026, da Fininvest segnando così la fine dell’era di Silvio Berlusconi che aveva portato alla prima, storica, Serie A del club brianzolo. E chissà che a questo punto il nuovo investitore non possa entrare proprio con quel 20% residuo che è ancora in mano alla famiglia Berlusconi chiudendo così definitivamente il rapporto fra il Monza e l'ex proprietà.