Ufficiale Alcione Milano, Niccolò Trapani arriva in prestito annuale dalla Fiorentina

La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Niccolò Trapani.

Terzino classe 2006, arriva all’Alcione Milano dalla Fiorentina. Cresciuto nel settore giovanile del club viola, con cui ha compiuto un percorso di grande rilievo fino a indossare la fascia di capitano della formazione Primavera e conquistare lo scudetto di categoria nella passata stagione sportiva, si è distinto come uno dei profili più continui e affidabili dello scorso campionato, mettendo a referto 4 gol e 6 assist in 42 presenze.