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Cavese, è addio con Angelo Guida: l'attaccante ha risolto il contratto coi campani
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Dopo appena sei mesi, in cui ha collezionato 16 presenze senza trovare la via del gol, e un prestito alla Reggina in Serie D (un gol in 13 gare) per il centravanti classe 2002 Angelo Guida è arrivato il momento di salutare la Cavese che l’aveva prelevato la scorsa estate dal Paternò. Lo comunica il club campano con la seguente nota:
"Cavese 1919 comunica la rescissione consensuale con il calciatore Angelo Guida. A lui va il più sincero ringraziamento per la professionalità mostrata nella sua esperienza con la maglia biancoblù".
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