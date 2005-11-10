Padova, Calabro: "Serve una reazione importante. Fischi vanno tramutati in applausi"

Il Padova ha intenzione di ripartire dopo la sconfitta interna contro la Carrarese e proprio da quella gara riparte il tecnico Antonio Calabro in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Virtus Entella: “L’equilibrio mentale è ciò che mi aspetto di più e poi una reazione importante di cattiveria. Con la squadra ci siamo guardati negli occhi e abbiamo analizzato ciò che è andato male, ognuno si è preso le proprie responsabilità, me compreso. Ho fatto scelte esose da parte mia a livello offensivo, non è la prima volta che utilizzo un interno di squilibrio a supporto delle punte, evidentemente non era ancora il momento. Con la Carrarese poi gli equilibri sono svaniti e poi anche l’atteggiamento ha pesato molto, l’aspetto mentale è stato analizzato perché abbiamo fatto 13 minuti fatti bene. Dobbiamo avere ora una reazione importante di furore agonistico, mantenendo però la lucidità”.

Sulla sfida contro l’Entella

Spazio poi all’opportunità di giocare nuovamente in casa: “Dobbiamo accettare tutto anche che i tifosi non siano contenti, i fischi vanno trasformati in applausi, ma dobbiamo ringraziare la curva che ha applaudito nonostante una partita brutta per aiutare i nostri ragazzi, il nostro obiettivo è quello di rendere felici tutti i tifosi e la proprietà. - prosegue Calabro come si legge sui canali ufficiali del club - La Virtus Entella anche se l’anno scorso aveva un timbro diverso, quest’anno in trasferta ha tirato fuori il meglio di sé sia a Pisa che Cremona, hanno attaccanti molto pericolosi e abili nelle ripartenze oltre a un possesso palla importante. Domani dobbiamo aggredire la partita a livello mentale, bisogna mantenere un pressing costante, è ovvio che vogliamo pensare a ciò che vogliamo fare noi e questa settimana siamo stati chiari anche in quello che dobbiamo fare noi”.

Sulle condizioni della rosa

Calabro poi si concentra sulla sua squadra e le condizioni della rosa: “Caprari ha un grosso trauma che lo ha costretto a restare con le stampelle fino a ieri, ma è recuperabile per la prossima. Tolti lui e Zanimacchia sono tutti a disposizione con Artistico che potrebbe partire dal primo minuto perché sta prendendo minutaggio. - conclude il tecnico biancoscudato – Due punte? Abbiamo bisogno di variare le caratteristiche, quindi ci sono da fare sacrifici e devono avere ruoli diversi nella fase d’attacco, devono entrare e capire che bisogna dividersi il sacrificio nel fare corse lunghe e aiutare in fase di non possesso”.