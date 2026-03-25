Padova, Peghin: "Addio Andreoletti doloroso. Ora sei finali da giocare col coltello fra i denti"

“Ci attendono sei sfide, sei finali, da giocare con il coltello fra i denti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti a inizio anno”. Il presidente del Padova Francesco Peghin esordisce così in conferenza stampa presentando il nuovo tecnico Roberto Breda e facendo il punto sulla situazione e salutando l’ex Andreoletti: “Vorrei portare un ringraziamento personale al mister con cui ho condiviso questi due anni di panchina, lo ringrazio per le emozioni che ci ha fatto vivere”

“Quest’anno le cose sembravano andare bene, ma poi nel girone di ritorno tutto è cambiato completamente. Nel girone di ritorno saremmo ultimi con l’Empoli e abbiamo perso otto punti di vantaggio sulla zona play out. - prosegue Peghin come si legge su Trivenetogoal.it - Voglio raccontarvi un episodio dello scorso anno, accaduto dopo la gara contro l’Atalanta quando subimmo un gol allo scadere. Telefonai al capitano Kirwan che mi disse che ce l’avremmo fatta. Questo è lo stesso spirito che vedo oggi nei giocatori”.

Infine un passaggio sulla proprietà: “Parlo come comproprietario del Padova, ho investito risorse importanti. Mi sono speso più di tutti per convincere Banzato per prendere il club al posto di un gruppo straniero. Banzato non interviene nella parte tecnica, se ci sono situazioni critiche vengono presentate delle proposte. Come proprietà è stata approvata la sostituzione di Andreoletti, una scelta molto dolorosa”.