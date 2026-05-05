Padova, Peghin: "La salvezza è un'impresa. A breve parleremo con Breda per il futuro"

Francesco Peghin, presidente del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto dopo l'ottenimento della salvezza in Serie B:

"Negli ultimi trent’anni nessun presidente che mi ha preceduto era riuscito a rimanere in serie B senza passare attraverso i playout: io sono contento di aver centrato questa impresa perché di tale si tratta. Ci sono stati alcuni momenti difficili in cui ho temuto che non ce l’avremmo fatta.

Quanto è stato sofferto l’esonero di Andreoletti? Parecchio, ero molto legato a Matteo per quello che aveva fatto e per quello che ha fatto nella sua esperienza padovana: 34 dei 43 punti che abbiamo li ha conquistati lui, ma abbiamo preso quella decisione per il bene della squadra.

Breda? È stato bravo: prima del suo arrivo avevamo il peggior rendimento della categoria in casa, lui ha fatto 9 punti in tre partite e la nuova Curva Sud poi ha dato un’altra mano consistente. C’è qualcosa che mi ha dato fastidio in questi mesi? La negatività di Padova, che alle prime difficoltà prevede gli scenari peggiori: penso che abbiamo dimostrato di meritare fiducia e sono contento di quello che abbiamo fatto perché questa salvezza rappresenta la chiusura di un cerchio.

Il mercato di gennaio? Joseph Oughourlian non voleva più mettere soldi nel Padova e aveva deciso di vendere il club, allora io e Luca Destro abbiamo deciso di mettere i fondi che servivano per il mercato. Poi c’è stata la svolta societaria: il fatto di essere riuscito a convincere Alessandro Banzato mi ha riempito di gioia. Abbiamo consegnato nelle mani di un padovano un club che adesso può fare un grande passo in avanti: lui è molto ambizioso e sta già progettando un futuro roseo.

Breda verrà confermato? Non ne abbiamo ancora parlato ma prossimamente lo faremo di sicuro"