Padova, Peghin: "Con l'Empoli grandi emozioni e sofferenza. E la curva è bellissima"
Il presidente del Padova Francesco Peghin si gode il grande afflusso di pubblico allo Stadio Euganeo, dovuto anche all’apertura di quella Curva Sud che è stata a lungo al centro di molte polemiche, con un dato sopra i diecimila spettatori in occasione della sfida contro l’Empoli che ha fatto tornare alla mente i tempi di Marcello Cestaro (dal 2003 al 2014).
“È stata una giornata di grandi emozioni, gioia e sofferenza. Una giornata simile a quelle del finale dello scorso campionato con l’ulteriore emozione di vedere uno stadio affollato e una curva con tutte quelle bandiere e striscioni, bellissima. - spiega Peghin a Il Gazzettino passando poi a come ha vissuto il finale di gara - Gli ultimi minuti sono stati da incubo, non riuscivo a restare seduto per la grande tensione, ripensando che negli ultimi due mesi abbiamo mancato la vittoria un sacco di volte nei minuti finali o addirittura perso per cui c’era un nervosismo giustificabile, ma quando finisce bene come domenica è ancora più bello”.
Peghin guarda poi alla prossima sfida, un altro scontro diretto per la salvezza come quella contro la Reggiana da vincere per blindare la permanenza in Serie B: “Dobbiamo cercare di fare il massimo per mantenere questa categoria che abbiamo raggiunto con tanta fatica, pertanto c’è bisogno che l’Euganeo stia vicino ai ragazzi come con l’Empoli”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.