Palermo, a Segre il premio 'Fair Play 2025'. Per il suo comportamento in campo e fuori

Nella giornata di oggi il centrocampista del Palermo Jacopo Segre ha ricevuto il “Premio Fair Play 2025 al Gesto” del Panathlon Club Palermo, consegnato nella Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana. Un premio che il numero 8 rosanero ha conquistato grazie ai suoi comportamenti esemplari dentro e fuori dal campo e in particolare per il gesto rivolto alla piccola Alessia, tifosa rosanero che da tempo affronta una difficile malattia, a cuoi ha fatto visita nei mesi scorsi donandole una sua maglia personalizzata e autografata. La bambina era stata inoltre protagonista in occasione della sfida casalinga contro lo Spezia quando entrò in campo con la squadra fra gli applausi dello stadio.

In una recente intervista Segre aveva parlato di lei promettendole una dedica speciale in caso di promozione: “Sicuramente avrei una dedica speciale: alla mia amica Alessia, una piccola guerriera che giorno dopo giorno ci insegna che anche le battaglie più dure si possono affrontare con il sorriso”