Modena a dieta nei primi tempi, mentre il Palermo in 11 secondi…

Palermo in serie OK a Modena da 4 incroci (2V – 2X). Eguagliata per lunghezza la striscia record (1V – 3X) stabilità fra il 1976-1977 e il 1993-1994.

Ma non è tutto!

Perché se consideriamo anche i Palermo-Modena ci accorgiamo che i rosanero fanno punti contro i gialloblù dal 2013-2014 (allora fu 1-1: Andelkovic al 45’ e Surraco all’80): 5 vittorie e 4 pareggi con 19 gol fatti a fronte di 8 reti incassate.

Ammontano a 25, compreso quello poi annullato del 1942-1943, i precedenti di campionato, A più B, fra emiliani e siciliani con i primi padroni di casa. La contabilità racconta di 11 successi locali, 8 segni X, 6 vittorie degli ospiti.

L’ultimo segno 1 in schedina risale al 2001-2002 quando fu 2-0 (Ferrari al 30’ e Fabbrini al 52’). Era il 14 aprile 2002, sabato pomeriggio saranno trascorsi 8.686 giorni esatti!

Curiosità: Modena-Palermo è già stata giocata alla 21esima giornata di cadetteria. Fu nel 1971-1972 e terminò con uno 0-1.

All’andata fu 1-1, Segre al 32’ e autorete di Bereszynski al 76’.

Situazione in classifica.

Modena con 32 punti (9V – 5X – 6P con 28GF e 17GS), di cui 17 sul proprio campo (5V – 2X – 3P con 16GF e 9GS). Dopo 3 KO in fila ha vinto a Pescara. Palermo che si trova a 37 (10V – 7X – 3P con 30GF e 14GS), 13 dei quali in trasferta (3V – 4X – 2P con 12GF e 9GS). OK da 8 giornate (5V – 3X), ma nelle ultime 4 ha alternato pareggi-vittorie.

PS: l’ultima volta che il Modena ha segnato al Braglia nei primi tempi contro il Palermo fu proprio quel ricordato 14 aprile 2002. Successivamente ecco 4 match con i 45 minuti iniziali a digiuno assoluto. In questo torneo i Canarini hanno segnato soltanto 10 gol prima dell’intervallo. Mentre il palermitano Segre nell’ultimo turno ha impiegato soltanto 11 secondi a sbloccare il match dallo 0-0…

PPS: focus sulla sfida fra i due migliori bomber del torneo, Ettore Gliozzi (7 gol e zero assist) e Joel Pohjanpalo (12 gol e 5 assist). Curiosamente entrambi hanno marcato per l’ultima volta alla 18esima giornata, il modenese al minuto 40, il palermitano al 38’.

TUTTI I PRECEDENTI A MODENA (SERIE A E SERIE B)*

25 incontri disputati

11 vittorie Modena

8 pareggi

6 vittorie Palermo

35 gol fatti Modena

17 gol fatti Palermo

LA PRIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Palermo 3-1, 19° giornata 1936/1937

L’ULTIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Palermo 2-2, 9° giornata 2024/2025

* Conteggiata anche la sfida della stagione 1942/1943 poi annullata.