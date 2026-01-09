Palermo, Augello: "Inzaghi assatanato di vittoria. Ci ha inculcato la sua mentalità da subito"

“Sarà una partita difficile, dobbiamo cercare di dare seguito a una striscia di risultati utili e sarà importante chiudere positivamente il girone d’andata per poi cercare di proseguire su questa strada anche in quello di ritorno”. Il laterale del Palermo Tommaso Augello ha parlato così in vista della sfida contro il Mantova che darà il via al 2026 dopo la pausa invernale: “È chiaro che potevamo fare meglio, ma questo è l’obiettivo per il girone di ritorno”

Il calciatore a Palermotoday ha poi analizzato la sua prima parte dell’annata: “Personalmente sono soddisfatto, ero consapevole di qualche difficoltà che avrei incontrato scendendo di categoria ma già nelle ultime partite mi sono sentito più a mio agio e sono sicuro che farò meglio da qui alla fine”.

Augello poi si sofferma sul rapporto con il tecnico Inzaghi: “È trasparente con tutti, non guarda in faccia nessuno e parla chiaramente. Ci tiene tutti sul pezzo e questo è importante, inoltre la sua mentalità è volta sempre alla ricerca della vittoria. Sin dal primo giorno di ritiro ci ha martellato su questo aspetto per farcela assimilare. - conclude il mancino classe '94 - È assatanato di vittoria, dalla partitella in allenamento sino al match del sabato”.