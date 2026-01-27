Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Palermo, Augello: "Serie B torneo difficile e duro. Noi ci siamo, possiamo arrivare in fondo"

Palermo, Augello: "Serie B torneo difficile e duro. Noi ci siamo, possiamo arrivare in fondo"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:04Serie B
Daniel Uccellieri

Tommaso Augello, esterno sinistro classe 1994 del Palermo, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha analizzato il momento dei rosanero dopo il pareggio di Modena e soffermandosi su obiettivi, crescita della squadra e sul lavoro di Filippo Inzaghi.

Il pareggio del “Braglia” viene letto dal laterale come un risultato figlio di una gara complessa: «Partita difficile su un campo difficile», ha spiegato Augello, sottolineando come il primo tempo sia stato equilibrato, mentre nella ripresa il Palermo abbia avuto la sensazione di poter fare qualcosa in più. Secondo il difensore, dopo il gol annullato ai rosanero la squadra aveva il controllo del match, ma negli ultimi metri è mancata qualità per creare vere occasioni.

Sull’episodio del gol annullato, Augello preferisce non entrare nel merito: «Ero lontano, non so. Non voglio commentarlo». Piuttosto, resta il rammarico per non essere stati abbastanza pericolosi all’inizio del secondo tempo, momento in cui il Modena appariva in difficoltà.

Il dato positivo resta però il decimo clean sheet stagionale, segno di una solidità difensiva ormai consolidata. «Il fatto di non prendere gol per così tante partite è un aspetto importante», ha sottolineato, ribadendo come l’organizzazione difensiva sia una caratteristica chiara del Palermo e convinto che, col tempo, la squadra riuscirà anche a trasformare più pareggi in vittorie.

In ottica classifica, Augello invita alla calma. Per lui è ancora presto per guardare alle prime posizioni, anche perché «tutte le squadre avranno un calo». L’obiettivo è continuare la striscia positiva e farsi trovare pronti nel momento decisivo della stagione.

Guardando alla prossima sfida contro il Bari, il laterale rosanero parla di una squadra cresciuta sensibilmente negli ultimi mesi. Il Palermo, a suo avviso, ha compiuto uno step importante sul piano delle prestazioni e del gioco, mostrando segnali evidenti di maturazione rispetto all’ultima sconfitta. Augello è convinto che il gruppo abbia qualità e mezzi per arrivare fino in fondo.

Parlando di Filippo Inzaghi, Augello evidenzia soprattutto l’aspetto caratteriale: «La determinazione e la fame che ci inculca tutti i giorni», qualità che il tecnico trasmette sia in allenamento sia in partita. Un approccio diverso rispetto ad altri allenatori avuti in carriera, come Claudio Ranieri, con cui «ognuno ha i suoi pregi, ma sono tecnici completamente diversi».

Il complimento ricevuto da Inzaghi, che lo ha definito un “professore” sulla fascia sinistra, è stato accolto con piacere: «Ricevere questo complimento da un allenatore così importante e carismatico mi fa sicuramente piacere», ha ammesso Augello.

Sul piano personale, il difensore non fa drammi per l’assenza di gol: «Giocare tutte le partite e contribuire all’obiettivo di squadra è la mia priorità». Assist o reti sarebbero un valore aggiunto, ma non un’ossessione. Augello si dice soddisfatto del rendimento degli ultimi due mesi, dopo una fase iniziale di adattamento, pur consapevole di poter ancora crescere e mostrare di più le proprie caratteristiche.

Infine, tornando a parlare della Serie B dopo sei anni, Augello nota un campionato più intenso e fisico rispetto al passato, con ritmi decisamente più alti.

Articoli correlati
Palermo, Augello: "Inzaghi assatanato di vittoria. Ci ha inculcato la sua mentalità... Palermo, Augello: "Inzaghi assatanato di vittoria. Ci ha inculcato la sua mentalità da subito"
Palermo, Augello: "Abbiamo alzato il livello. Dobbiamo restare attaccanti al treno... Palermo, Augello: "Abbiamo alzato il livello. Dobbiamo restare attaccanti al treno di testa"
Augello: "Solo il 'Barbera' fa vivere certe emozioni. Voglio riportare il Palermo... Augello: "Solo il 'Barbera' fa vivere certe emozioni. Voglio riportare il Palermo in A"
Altre notizie Serie B
Venezia, Conde si trasferisce in Austria: giocherà in prestito al Linz UfficialeVenezia, Conde si trasferisce in Austria: giocherà in prestito al Linz
Sampdoria, sorpasso sul Cesena per Di Pardo. L'esterno preferisce il club ligure Sampdoria, sorpasso sul Cesena per Di Pardo. L'esterno preferisce il club ligure
Palermo, Tramoni si avvicina sempre più: il giocatore avrebbe detto sì ai rosanero... Palermo, Tramoni si avvicina sempre più: il giocatore avrebbe detto sì ai rosanero
Mantova, innesto in difesa: dal Casa Pia arriva il terzino francese Fahem Benaissa... UfficialeMantova, innesto in difesa: dal Casa Pia arriva il terzino francese Fahem Benaissa
Il Pescara pronto a riportare in Italia Barba: Sebastiani ha l'accordo con il giocatore... Il Pescara pronto a riportare in Italia Barba: Sebastiani ha l'accordo con il giocatore
Sampdoria, ancora due tasselli per completare la rosa. E tante uscite da finalizzare... Sampdoria, ancora due tasselli per completare la rosa. E tante uscite da finalizzare
Mantova, Mullen saluta i virgiliani. Tornerà al Torino per fine prestito UfficialeMantova, Mullen saluta i virgiliani. Tornerà al Torino per fine prestito
Spezia, Wisniewski verso la Polonia: da Bonfanti a Cardaklija, un trio per sostituirlo... Spezia, Wisniewski verso la Polonia: da Bonfanti a Cardaklija, un trio per sostituirlo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 gennaio
3 Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
4 Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
5 Roberto Piccoli, 25 milioni per giocare con Kean. Rimasto invischiato nella stagione viola
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto
Immagine top news n.2 Stato di forma: Atalanta prima con l'Inter! Cagliari e Udinese meglio del Napoli
Immagine top news n.3 Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini
Immagine top news n.4 En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti
Immagine top news n.5 Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica al termine della 22ª giornata: l'Udinese aggancia la Lazio, Verona nei guai
Immagine top news n.7 La Juventus ci ha riprovato per Kolo Muani: il Tottenham per ora non apre alla cessione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna su Fazzini: trattativa con la Fiorentina che va avanti da due settimane
Immagine news Serie A n.2 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Immagine news Serie A n.3 Romagnoli chiede a Sarri di liberarlo: ieri colloquio per ribadire la voglia di partire
Immagine news Serie A n.4 Di Maria incorona Nico Paz: "Giocatore da Real Madrid, ma ha fatto bene a restare al Como"
Immagine news Serie A n.5 Zola: "Con la Juve mi è piaciuto Vergara: la C vero trampolino di lancio per i talenti"
Immagine news Serie A n.6 La Lazio pronta a blindare Provedel: iniziate le discussioni per il rinnovo di contratto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, sorpasso sul Cesena per Di Pardo. L'esterno preferisce il club ligure
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Tramoni si avvicina sempre più: il giocatore avrebbe detto sì ai rosanero
Immagine news Serie B n.3 Mantova, innesto in difesa: dal Casa Pia arriva il terzino francese Fahem Benaissa
Immagine news Serie B n.4 Il Pescara pronto a riportare in Italia Barba: Sebastiani ha l'accordo con il giocatore
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, ancora due tasselli per completare la rosa. E tante uscite da finalizzare
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Mullen saluta i virgiliani. Tornerà al Torino per fine prestito
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Vicenza lanciato verso la promozione. Equilibrio in vetta negli altri gironi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Trento-Lecco, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti lecchesi
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Non possiamo pensare che il discorso promozione sia chiuso"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza lanciato verso la B. Poker al Cittadella e +15 sul Lecco secondo in classifica
Immagine news Serie C n.6 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
Immagine news Calcio femminile n.2 Rodman nella storia: è la prima High Impact Player Rule. Sarà la più pagata al mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women: goleade per Lazio, Milan e Juve, Roma di misura
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?