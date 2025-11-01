Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror

Risultato finale: Palermo-Pescara 5-0



PALERMO

Joronen 6.5- Fa venire i brividi agli oltre 25 mila del “Barbera” scontrandosi con Ceccaroni dopo pochi minuti, per sua fortuna Augello salva sul tiro a botta sicura di Di Nardo. Risponde da par suo in almeno due occasione salvando la sua porta

Bereszynski 6.5 Inzaghi gli concede l’esordio dal 1’ minuto e lo inserisce come braccetto destro difensivo. Risponde presente con grande applicazione e attenzione, trovandosi sul binario di destra con lo scatenato Pierozzi. Dal 78’ Diakitè 6.5 Partecipa alla festa dei rosanero firmando la rete del 5-0 inserendosi in maniera perfetta su cross di Vasic.

Bani 6.5 Al suo ritorno in campo risponde fornisce un buon apporto alla retroguardia rosanero. A Risultato acquisito Inzaghi lo toglie per motivi precauzionali Dal 64’ Peda 6- Entra a risultato acquisito con il giusto piglio

Ceccaroni 6- Fa venire un brivido a tutto il pubblico del Barbera scontrandosi con Joronen. Per sua fortuna dei siciliani Augello salva su Caligara. Al di là di questo episodio si mostra attento e solido, dando il suo apporto in costruzione della manovra.

Pierozzi 7.5 – Serata da ricordare per lui, firma una doppietta ed un assist. I gol sarebbero ma quello al tramonto della prima frazione gli viene annullato. Può bastare?

Gomes SV- Dal 16’ Segre 6.5 Costretto a scendere in campo repentinamente per sostituire lo sfortunato Gomez. Ci mette qualche minuto ad entrare in partita, poi emerge firmando la rete del 2-0 con un perfetto inserimento su cross di Pierozzi ad inizio ripresa.

Ranocchia 6.5- Fa girare la squadra a dovere mettendo sul piatto della bilancia la sua qualità, mandando a vuoto sistematicamente la pressione abruzzese.

Augello 6.5- Salva lo 0-0 su tiro di Caligara al 20’, per il resto è una costante spina nel fianco nella retroguardia del Pescara. Dialoga sulla fascia sinistra in maniera continua con Ceccaroni lavorando ai fianchi la difesa ospite.

Palumbo 6.5 - Abile nel movimento tra la zona di centrocampo e trequarti, andandosi a piazzare in una zona ibrida difficile da raggiungere per gli avversari Dal 78’ Vasic 6- Mette il suo zampino alla serata rosanero con l’ottimo assist per Diakite

Le Douaron 6- E’ bravo a procurarsi le occasioni ma non altrettanto nel concludere, appare frettoloso e precipitoso ma ha il merito di farsi trovare nel posto giusto. Dal 46’ Brunori 6.5 Firma la sua prima rete stagionale interrompendo un lungo digiuno raccogliendo da par suo la sponda di Pohjanpalo

Pohjanpalo 6.5- Può sembrare strano non vedere il suo nome sul tabellino dei marcatori dopo un 5-0. Fa il lavoro sporco per i compagni servendo assist entrando praticamente in tutti i gol dei rosanero.

Filippo Inzaghi 7.5 – Tutti attendevano la risposta dei siciliani, e il Palermo non è stato a guardare. Dopo un avvio incerto la squadra ha cominciato a macinare gioco, occasioni e gol regalandosi una serata perfetta. Festeggiando al meglio i 125 anni del club.

PESCARA

Desplanches 5.5 Subisce cinque gol sui quali non ha responsabilità particolari, prova a limitare i danni ma alla fine deve arrendersi. Nulla può di fronte al fiume inarrestibile rosanero

Corbo 5 – Soffre la spinta nella sua zona di competenza nei padroni di casa, i quali dalla sua parte spingono in maniera insistente. Se nella prima frazione tiene botta, nella seconda si spegne perdendo nettamente i duelli con gli avversari che sfondano in maniera sistematica.

Brosco 4.5- La difesa abruzzese fa acqua da tutte le parti, nei secondi 45 minuti si espone agli attacchi del Palermo. I padroni di casa soprattutto nella ripresa entrano centralmente con una facilità disarmante.

Capellini 4.5- Pierozzi lo salta sistematicamente vincendo tutti i duelli. Il difensore biancazzurro schierato da braccetto sinistro non riesce mai a porre rimedio

Letizia 5 – Qualche buona sgroppata nel primo tempo poi il buio. In fase di non possesso perde i duelli e spegne nel secondo tempo Dal 74’ Sgarbi SV

Dagasso 6- Uno dei pochi a salvarsi dal naufragio, fra i più positivi nei primi venti minuti. Poi prova a tenere la barra dritta quando i suoi compagni si spengono.

Brandes 5.5 – Dopo un buon avvio subisce la pressione portata dai dirimpettai rosanero non riuscendo a porre mai rimedio. Dal 67’ Squizzato 5.5- Si vede poco nei minuti in cui viene schierato a risultato acquisito

Valzania 5- Combina poco in fase offensiva anche quando gli abruzzesi si fanno vedere dalle parti di Desplanches. Poi si spegne in maniera repentina. Dal 55’ Okwonkwo 5 Non ci sono tracce tangibili del suo ingresso in campo

Corazza 5.5- Parte bene creando qualche grattacapo poi anche lui finisce nel tritacarne degli avversari. Dal 55’ Cangiano 5.5 Ha il merito di provarci almeno, ma predica nel deserto.

Caligara 5.5- Sua l’occasione più limpida degli abruzzesi in apertura. Nella circostanza perde un tempo di gioco favorendo il salvataggio di Augello. Dal 67’ Meazzi 6- Merita la sufficienza perché almeno ci mette buona volontà-

Di Nardo 5.5- Obbliga in apertura Despanches ad un grande intervento, poi per lui arrivano pochi palloni

Vincenzo Vivarini 4.5- La sua squadra gioca per 20 minuti, poi al vantaggio del Palermo si scioglie. Il secondo tempo dei biancazzurri è da incubo, troppo fragili i biancazzurri e incapaci di una parvenza di reazione