Parma, Cheddira rinnoverà per tre anni. Poi andrà in prestito al Pescara

Secondo Il Centro, l'attaccante di proprietà del Parma Walid Cheddira continua ad essere al centro dei pensieri della dirigenza del Pescara. Il giocatore, reduce da un fruttuoso prestito al Mantova, dovrebbe in questi giorni rinnovare nuovamente per tre anni il proprio contratto con il Parma, per poi affrontare una nuova avventura in prestito. La prossima settimana potrebbe arrivare l'accordo con il Pescara, situazione gradita all'entourage dell'esterno offensivo.