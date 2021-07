Parma, Krause sull'acquisto di statunitensi: "In B non possiamo avere giocatori extra-UE"

vedi letture

Il presidente del Parma Kyle Krause ha risposto ai tifosi che gli chiedevano su Twitter se vi fosse l'intenzione di ingaggiare giocatori statunitensi per rinforzare la rosa del club ducale, spiegando che in Serie B non è possibile: "In Serie B non possiamo contrattualizzare alcun calciatore non-EU o extracomunitario. Abbiamo bisogno di calciatori con passaporto comunitario. Possono anche essere statunitensi, ma devono avere anche passaporto europeo".

Quest'ultima affermazione ha portato alcuni tifosi a fare il nome, sotto la risposta del numero uno ducale, di Gianluca Busio, centrocampista del Kansas City con passaporto italiano già accostato in passato al Parma, su cui però ci sono Venezia e Sassuolo in Serie A.