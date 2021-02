Pescara, Breda: "Venezia squadra forte, ma il pari di Empoli ci ha dato convinzione"

Conferenza di vigilia di gara in casa Pescara, con il Delfino impegnato tra le mura amiche contro il Venezia. Del match ne ha parlato il mister biancazzurro Roberto Breda: "Si deve dar continuità alla prestazione di Empoli, abbiamo visto che con queste prove facciamo le cose migliori, e questo deve diventare una costante a prescindere dall'avversario e da molte altre cose. Dobbiamo migliorare dal punto di vista realizzativo, anche se i nostri attaccanti hanno avuto qualche piccolo problemino: per questo dico che, pur vivendo dei gol degli attaccanti, tutti devono contribuire alla fase realizzativa, perché serve fare punti, visto che siamo ultimi, contro chiunque. Anche contro il Venezia, altra squadra forte che ci troviamo ad affrontare: ma ha dei punti deboli, come tutte le formazioni, dobbiamo esser bravi a capirli. Modulo? In futuro potremmo anche tornare al 3-5-2, in certi momenti di alcune gare ha dato buoni segnali, non vanno abbandonate le cose: anche perché conta molto l'interpretazione. Poi sulle situazioni bisogna lavorarci, ma ora non abbiamo tempo per farlo. Dobbiamo solo galoppare, in questo i ragazzi lo fanno, entrano sempre bene, non posso dir nulla a loro".

Prosegue poi: "Il pari di Empoli ci ha ovviamente dato convinzioni, in maniera meritata abbiamo portato a casa un punto contro la capolista, ma è chiaro che non c'è entusiasmo, siamo ultimi e non possiamo averlo. Ma prima non avevamo neppure convinzioni, ora si, e da queste si deve ripartire. Serve avere equilibrio in tutto ciò: dobbiamo fare dei passi, ma stando attenti a tutto. Se mi sento in discussione? Mi sento sempre in discussione, non cambia questo. Noi dobbiamo fare un percorso in cui siamo tutti funzionali al Pescara, con una dirigenza che sceglie e prova a fare il meglio per la squadra: conta il bene collettivo, l'io va in secondo piano. Ma mi concentro solo su ciò che posso determinare, il campo, il resto non spetta a me".

Andando poi all'organico a disposizione: "Dessena rientra dalla squalifica, Sorensens è rientrato in gruppo a pieno regime, così come Galano e Rigoni, che accusa però un piccolo fastidio alla caviglia: potrebbero essere, intanto i primi due, già del match. Machin nuovamente confermato con Ceter? E' un'alternativa, ma abbiamo anche Odgaard: non sono passati molti giorni dall'ultima gara, si deve vedere come stanno i ragazzi".

L’attaccante Niccolò Giannetti e i centrocampisti Ledian Memushaj e Fabio Maistro, fastidio muscolare per quest’ultimo, restano fuori dai convocati per la sfida contro Il Venezia, mentre tornano a disposizione Sorensen e Dessena. Recuperato anche Galano. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Fiorillo, Alastra, Radaelli

Difensori: Sorensen, Balzano, Drudi, Masciangelo, Scognamiglio, Bellanova, Bocchetti, Guth, Nzita

Centrocampisti: Omeonga, Valdifiori, Dessena, Rigoni, Tabanelli, Basit

Attaccanti: Odgaard, Ceter, Machin, Galano, Riccardi, Capone, Vokic