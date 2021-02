Pescara, Fiorillo: "Prestazione scialba, non possiamo mollare già a febbaio"

vedi letture

Il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo ha commentato così il match perso oggi contro il Venezia: "Non riusciamo a dare continuità alle nostre prestazioni. Non abbiamo giocato con lo stesso atteggiamento messo in campo contro l'Empoli. La nostra è stata una prestazione scialba. Siamo stati molli e cosi si fa fatica a combinare qualcosa. Dobbiamo farci tutti un profondo esame di coscienza. La situazione è drammatica. Dobbiamo pensare al bene del Pescara e non possiamo mollare già a febbraio. Se qualche mio compagno si sente già retrocesse farebbe bene a restare fuori. Dobbiamo avere più volontà di uscire da questa situazione e giocare con più coraggio. Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più anche se la classifica non ci assiste".