Pescara, Bocchetti mastica amaro dopo l'Ascoli: "In 10 dovevamo essere più attenti"

Il direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti dalle colonne del Messaggero sposa la linea del presidente Sebastiani sulla sconfitta contro l’Ascoli nello scontro salvezza: “Dobbiamo essere arrabbiati perché la squadra nonostante l’uomo in meno ha giocato e rischiato anche di vincere. Siamo vivi, ma a volte bisogna capire che in inferiorità numerica si potrebbe cercare di fare altre cose, come tenere palla, soprattutto negli ultimi minuti. Dovevamo gestire meglio la gara dopo essere andanti in vantaggio ed essere un po' più cattivi. - continua Bocchetti – Abbiamo sbagliato alcune valutazioni e marcature, come su Bajic in occasione del gol decisivo, e qualche episodio ci ha penalizzato”.