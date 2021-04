Pescara, nessuna nuova positività al Covid-19: situazione in costante monitoraggio

Situazione di costante monitoraggio in casa Pescara, dove si sono riscontrate al momento 6 positività al Covid-19. Nel giro odierno di tamponi, però, non sono state riscontrate altre positività, ma la situazione rimane in costante controllo da parte del club, come testimonia la nota ufficiale dello stesso che di seguito riportiamo:

"Situazione in costante monitoraggio in Casa Pescara, con i BiancAzzurri che continuano a lavorare in modalità individuale visto il manifestarsi di sintomi in alcuni calciatori.

Prima della seduta di allenamento sia lo staff che i calciatori si sono sottoposti a esami sierologici e subito dopo a un nuovo giro di “tampone rapido”. Al momento non ci sono nuovi casi di positività al Covid19, con la situazione che resta di 5 calciatori e un membro staff, isolati secondo le direttive federali e ministeriali.

Domani previsti tamponi molecolari, se sarà possibile, come da programma si svolgerà una doppia seduta di allenamento al Delfino Training Center".