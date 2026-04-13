Pescara-Samp, gara della discordia: Insigne ruggisce per (possibile) esultanza irrispettosa di Di Pardo

Si è chiusa ieri la 34ª giornata del campionato di Serie B, e il Pescara ha interrotto una mini seria positiva perché è caduto per 2-1 nel match di sabato contro la Sampdoria. Una gara che si porta ancora dietro polemiche, non tanto per quel che è stato il risultato, ma per una presunta provocatoria esultanza di Alessandro Di Pardo al gol del vantaggio blucerchiato, non ripresa però dalle telecamere.

Cosa sia successo con esattezza, quindi, non è dato saperlo, ma di certo si è visto l'attaccante del Pescara Lorenzo Insigne andare su tutte le furie e lamentarsi con la panchina dei liguri - in particolar modo con il tecnico Attilio Lombardo - per il gesto del citato Di Pardo: Insigne ha chiesto vigorosamente rispetto da parte dell'avversario, con Lombardo che ha poi confermato le lamentele abruzzesi sostenendo che, se avesse visto il gesto contestato a Di Pardo, lo avrebbe sostituito.

Anche perché il centrocampista non sarebbe nuovo a certe provocazioni: anche contro la Juve Stabia, al 'Menti', dopo il pareggio da lui siglato, ha fatto cenno alla tribuna di fare silenzio, esultando sotto quel settore con il dito alla bocca.

Screzi di campo certo, e niente comunque di così estremamente grave. Si sa, la concitazione del momento porta spesso a gesti che vanno un po' oltre lo sport e la correttezza sportiva. Senza rivangare sul passato, Bastoni dell'Inter ne è un lampante esempio...