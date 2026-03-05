TMW Sampdoria, unità per la salvezza: e sono già 700 i tifosi che andranno a Frosinone

"Un pareggio prezioso". Così lo definisce il direttore sportivo Andrea Mancini nella pancia del "Menti" di Castellammare. Il pareggio contro la Juve Stabia arriva nel finale con una zuccata di Alessandro di Pardo ma al termine di una prestazione non sufficiente e che ha deluso i tifosi. Dopo le due sconfitte consecutive, i blucerchiati hanno compiuto un piccolo passo in avanti dal punto di vista del risultato ottenendo un pari esterno su un campo difficile ma è chiaro che serva di più per condurre la barca in porto. Un obiettivo da raggiungere con coesione ed unità di intenti, è il messaggio che filtra dal club.

Le parole di Fredberg e Mancini

E' il messaggio che l'area tecnica ha mandato tramite il CEO dell'area sport Fredberg: "Adesso dobbiamo dare continuità - riporta Il Secolo XIX - questa squadra sta avendo troppi alti e bassi, siamo sorpresi anche noi, perché siamo convinti che quella uscita dal mercato di gennaio abbia grandi potenzialità". Messaggio sponsorizzato anche dal ds: "Un punto che ci tornerà sicuramente utile a fine stagione, dove dovremmo centrare l'obiettivo che è sempre stato la salvezza: dobbiamo rimanere uniti e compatti".

I tifosi

Parole che sono state sposate anche dallo stesso Di Pardo: "Dobbiamo solo guardare avanti. Io sono molto fiducioso, ho fiducia nei miei compagni, nello staff. Con il tifo che abbiamo dobbiamo salvarci il prima possibile". E i tifosi anche a Frosinone saranno presenti in massa. Per la trasferta dello "Stirpe", che sarà aperta a tutti i sostenitori senza limitazioni, sono già più di 700 i biglietti staccati su una capienza massima del settore ospiti di 1037 spettatori. La missione è ancora lunga, ma la parti della Sampdoria si compattano.