Sampdoria, Di Pardo: "Vittoria importantissima, dare continuità in casa è fondamentale"

Dopo la vittoria di misura contro il Padova, il centrocampista della Sampdoria, Alessandro Di Pardo, ha commentato così ai canali ufficiali del club il match: "Sicuramente è una vittoria importantissima per noi - ha esordito -. Dare continuità è fondamentale e, in casa soprattutto, l'entusiasmo che si è creato con la gente è stato veramente bellissimo. Speriamo, anzi, dobbiamo continuare su questa strada: lavoreremo per questo, per toglierci da questa zona di classifica il prima possibile. Dopodiché, penseremo ad altro.

Sì, sicuramente i ragazzi tutti, anche la gente, sono provati dalla stagione dell'anno scorso, come possiamo immaginare e come sapevo quando sono venuto qui. Però il mio obiettivo principale era portare enfasi e benzina, e penso che ci stiamo riuscendo. Ma, appunto, non abbiamo fatto ancora niente, quindi dobbiamo continuare così e dopodiché tireremo le somme.

Sì, sicuramente le partite bisogna vincerle, il modo è indifferente: va bene di un gol o di tre gol, l'importante è dare continuità. Comunque era la quarta partita in due settimane, quindi ci stava anche un po' di stanchezza alla fine e un po' di sofferenza, però dobbiamo migliorare anche su questo per arrivare al nostro livello ideale", ha concluso.