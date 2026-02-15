Sampdoria, Di Pardo: "Vittoria importantissima. Bellissimo l'entusiasmo che si è creato"

Successo casalingo per la Sampdoria. I blucerchiati hanno superato 1-0 il Padova e compiono un balzo in avanti allontanandosi dalla zona retrocessione. Al termine del match del "Ferraris", l'esterno Alessandro Di Pardo ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Sicuramente è una vittoria importantissima per noi. Dare continuità è fondamentale e, in casa soprattutto, l'entusiasmo che si è creato con la gente è stato veramente bellissimo. Speriamo, anzi, dobbiamo continuare su questa strada: lavoreremo per questo, per toglierci da questa zona di classifica il prima possibile. Dopodiché, penseremo ad altro.

I ragazzi tutti, anche la gente, sono provati dalla stagione dell'anno scorso, come possiamo immaginare e come sapevo quando sono venuto qui. Però il mio obiettivo principale era portare enfasi e benzina, e penso che ci stiamo riuscendo. Ma, appunto, non abbiamo fatto ancora niente, quindi dobbiamo continuare così e dopodiché tireremo le somme.

Sicuramente le partite bisogna vincerle, il modo è indifferente: va bene di un gol o di tre gol, l'importante è dare continuità. Comunque era la quarta partita in due settimane, quindi ci stava anche un po' di stanchezza alla fine e un po' di sofferenza, però dobbiamo migliorare anche su questo per arrivare al nostro livello ideale".