Pescara, Sebastiani: "Busellato non è sul mercato. Meccariello? Non ci interessa"

Il presidente Daniele Sebastiani ha parlato ai microfoni di Pescarasport24.it facendo il punto sul mercato chiudendo all’addio di Busellato e all’arrivo di Meccariello: “Di Crecco al Cosenza non so nulla, credo sia un discorso che sta portando avanti il suo procuratore. Capone e Riccardi? Atalanta e Roma devono vedere se riescono a trovare un’altra sistemazione ai due giocatori. - continua Sebastiani – Busellato non è mai stato messo sul mercato e di altre uscire a oggi non ce ne sono. In entrata non stiamo cercando Meccariello o un altro difensore, dietro siamo già tanti e non ci sono problemi”.