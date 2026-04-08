Pescara, Sebastiani: "Questa squadra si merita la salvezza. In campo col sangue agli occhi"

Ospite dei microfoni di Tv6 il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani ha commentato la vittoria sulla Reggiana analizzando il finale di stagione della sua squadra impegnato nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Presidente, che partita è stata quella del Pescara?

“Hai detto bene, hai detto tutto tu. Il Pescara credo abbia fatto una grandissima partita: fino ai primi 70 minuti potevamo legittimare il vantaggio con più di due gol".

Nel finale però qualche rischio c’è stato…

“Sì, abbiamo rischiato qualcosa e ci siamo un pochettino impauriti con quelle palle messe dentro la nostra area. Però poi è uscita fuori la giocata e Meazzi davanti alla porta non sbaglia".

Una vittoria importante anche considerando le difficoltà della squadra?

“Siamo felici perché questi ragazzi meritano tutto questo, nonostante la grande emergenza che abbiamo. Sono stati bravi tutti: chi ha giocato e chi è entrato ha dato una grande mano".

Episodi arbitrali che hanno fatto discutere…

“Questa volta la fortuna è stata dalla nostra parte. Era talmente evidente che non c’era rigore e che c’era fallo, come dicevi prima. Però nel frattempo ci siamo beccati anche l’ammonizione di Insigne: in queste situazioni andrebbero riviste certe cose, non è giusto che uno venga ammonito quando protesta per una cosa giusta".

Che squadra è oggi il Pescara?

“È una squadra quadrata, con tanti giocatori bravi e qualcuno sopra la media. Ma soprattutto è un gruppo compatto, una buona squadra che può giocarsela con tutti".

Sabato arriva la Sampdoria: che gara si aspetta?

“Arriverà una delle deluse del campionato, perché la Samp non era partita per fare questo tipo di stagione. Però noi non abbiamo fatto niente".

In che senso?

“Siamo ancora lì dietro e dobbiamo guardare queste ultime cinque partite con il sangue agli occhi. Tutti quanti – piazza, tifosi, stampa, società – e soprattutto i ragazzi meritano di mantenere questa categoria".