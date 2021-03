Pescara, tegola in difesa. Infortunio alla caviglia per Guth: salterà Pisa e Monza

Brutte notizie in casa Pescara. Il tecnico Grassadonia infatti dovrà fare probabilmente a meno di Rodrigo Guth, centrale difensivo classe 2000, per le sfide contro Pisa e Monza al rientro dalla pausa per le nazionali. Il brasiliano, come riferisce Rete8, ha riportato infatti un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori per alcune settimane con la speranza di riaverlo a disposizione per la sfida col Brescia. Guth dopo un inizio difficile ha trovato sempre più spazio collezionando 17 presenze e giocando da titolare tutte le ultime sei gare di campionato.