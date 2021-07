ufficiale Atalanta, avventura olandese per Guth. Giocherà nel NEC Nijmegen

vedi letture

Il NEC Nijmegen ha annunciato sul proprio sito l'arrivo in prestito dall'Atalanta del difensore Rodrigo Guth, classe 2000 che nella passata stagione ha vestito la maglia del Pescara in Serie B.

“Sono molto felice di essere al NEC e non vedo l'ora di allenarmi con il gruppo. - le prime parole del brasiliano al sito ufficiale del club - Voglio conoscere tutti il prima possibile in modo da poter dare il mio contributo alla squadra e disputare una grande stagione in Eredivisie".