TMW Pillon sulla Serie B: "Venezia e Monza favorite per la A. Il Pescara può salvarsi"

Nel corso del consueto appuntamento su TMW con l'A tu per tu l'esperto tecnico Bepi Pillon ha parlato anche del campionato di Serie B facendo le carte non solo sulla promozione diretta in Serie A, ma anche sulle speranze salvezza di quel Pescara che ha allenato in passato.

Mister, e la B? Chi andrà in A?

“Un bellissimo campionato. Il Venezia è partito per vincere e ha tre punti di vantaggio, è favorito. Per il secondo posto direi Monza perché ha una struttura forte. Ma il Frosinone è una squadra giovane e spregiudicata. Mentre il Palermo sarà da temere ai playoff”

Il suo ex Pescara può salvarsi?

"Può ancora dire la sua. Ha perso due punti importanti, oggi conta vincere. Tatticamente è la squadra che sta meglio. Non si prevedeva il tracollo della Reggiana. Nel calcio mai dire mai, però bisogna vincere le partite”.