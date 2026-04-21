...con Bepi Pillon

“Il Lecce nel secondo tempo meritava di più, ha avuto delle occasioni. Ho visto una squadra che ha combattuto fino alla fine, se la giocherà per la salvezza. Credendoci". Così a TuttoMercatoWeb.com Bepi Pillon, allenatore, commenta il pareggio tra Lecce e Fiorentina.

Cremonese o Lecce, su chi punta per la salvezza?

“Il calendario potrebbe dire Lecce. Ma è tutto aperto”.

Si aspettava una Cremonese così in difficoltà?

“La Serie A è spietata, quando sbagli qualcosa paghi. Giampaolo cercherà di salvare la Cremonese”

Scudetto all'Inter, la squadra di Chivu cosa ha fatto meglio rispetto a Milan e NapolI?

“La continuità. Non ha mai mollato, ha meritato di più in assoluto. Il Napoli ha patito tanti infortuni. Il Milan deve fare mea culpa perché ha perso contro squadre inferiori durante l’anno”.

Mister, e la B? Chi andrà in A?

“Un bellissimo campionato. Il Venezia è partito per vincere e ha tre punti di vantaggio, è favorito. Per il secondo posto direi Monza perché ha una struttura forte. Ma il Frosinone è una squadra giovane e spregiudicata. Mentre il Palermo sarà da temere ai playoff”

Il suo ex Pescara può salvarsi?

"“Può ancora dire la sua. Ha perso due punti importanti, oggi conta vincere. Tatticamente è la squadra che sta meglio. Non si prevedeva il tracollo della Reggiana. Nel calcio mai dire mai, però bisogna vincere le partite”.