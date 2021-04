Pisa, D'Angelo: "Abbiamo fatto la partita, per vincerla dovevamo stare più attenti"

Il Pisa si fa rimontare due volte dal Pordenone nonostante la superiorità numerica pareggiando 2-2 nel recupero della 30^ giornata. Il tecnico dei toscani Luca D'Angelo commenta così la sfida del Teghil: "Avremmo meritato di vincere perchè abbiamo sempre fatto la partita con tante possibilità di segnare mentre il Pordenone ha giocato soprattutto di rimessa. Il rammarico è quello però alla squadra posso dire poco perchè ha messo in campo tutto ciò che poteva".

Si aspettava una partita così maschia?

"Sì, il Pordenone è una squadra molto stretta nella fase difensiva, non è facile entrare tra le loro linee ma lo abbiamo fatto molto bene con tanti uomini. Sul 2-1 in 11 contro 10 dovevamo stare più attenti per portare a casa il risultato pieno".

É mancato il killer instinct per chiuderla?

"Non abbiamo avuto tante occasioni per fare subito il 3-1 e loro hanno pareggiato su una nostra disattenzione. Dopo abbiamo provato a spingere ma era molto difficile a quel punto perchè loro si difendevano con dieci uomini".

Ha avuto paura di perderla?

"Abbiamo sbagliato qualche fraseggio di troppo e il Pordenone è stato molto bravo a sfruttare le ripartenze veloci. In una di queste abbiamo preso gol e in altre due sono stati provvidenziali Gori e Caracciolo".

Come si prepara la trasferta di Frosinone?

"Sappiamo che dobbiamo prepararla bene perchè dobbiamo fare punti in una trasferta non semplice. La squadra però ha dimostrato anche oggi di stare bene".