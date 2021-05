Pordenone, Domizzi: "Gara decisiva. Ai tifosi dico dico di venire a Lignano"

Trentottesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde ospita il Cosenza allo stadio “Teghil” di Lignano. L'allenatore neroverde Maurizio Domizzi ha presentato così la gara in conferenza stampa: "Siamo consapevoli che affrontiamo la partita decisiva. Siamo pronti: sono convinto che mentalmente ci arriviamo bene e fisicamente ci siamo. Conteranno sia la testa che le gambe, non si può ridurre tutto a un aspetto. Le motivazioni di ognuno, di squadra e personali, saranno altissime. Il doppio risultato a disposizione? Dobbiamo essere bravi a mantenere sempre la partita (almeno) in equilibrio, così che siano loro a forzare per cambiare il risultato. La partita sarà lunga, potrà avere mille sfumature. Prevedo una fase iniziale di studio e attesa. La formazione? Qualche dubbio ce l’ho. Le mie scelte dipendono sempre prevalentemente da fattori tecnici, anche se è chiaro che contano anche quelli legati alla condizione fisica. Il Cosenza verrà qui a giocarsela con intelligenza. Sul fronte offensivo, in particolare, hanno tecnica, velocità e dribbling. Nelle ultime giornate hanno subito tanti gol, vero, ma con il Monza sono rimasti a lungo in partita, rischiando il tutto per tutto alla fine. I nostri tifosi? A chi potrà essere presente, per quanto la giornata lavorativa e le normative concedano, dico di venire a Lignano. Vederli e sentirli, pur non potendoli avere dentro lo stadio, può fare la differneza. Con il pensiero sappiamo che la nostra gente e la città sono sempre al nostro fianco”.