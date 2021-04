Pordenone, Domizzi: "Rigore assurdo, dispiace che in B non ci sia l'aiuto del VAR"

Nel recupero della 30^ giornata il Pordenone pareggia in dieci contro il Pisa allungando a +4 sulla zona playout. Il tecnico neroverde Maurizio Domizzi analizza la sfida in sala stampa: “Eravamo partiti un po’ contratti - riporta trivenetogoal.it - ma abbiamo avuto una buona reazione dopo lo svantaggio. Abbiamo avuto due occasioni per andare sul 2-1, il rigore non voglio nemmeno commentarlo. E’ un rigore assurdo che ha rovinato la partita. Andare sotto in quel modo, trovandosi in dieci, era una mazzata, non era facile rimontare in quelle condizioni.

Alla fine si poteva anche vincere?

"Abbiamo avuto anche la possibilità di vincere la partita con Ciurria. Dispiace che non ci sia l’aiuto del Var, ma questi episodi se fossero aiutati sarebbero persino troppo facili da vedere".

Cosa ha fatto la differenza oggi?

"Ciurria che quasi al 90′ va a cercare ancora il gol, Bassoli e Vogliacco che entrano e fanno la differenza. Ci serve il contributo di tutti, ci servono le nostre armi. Adesso recuperiamo le energie in vista del rush finale e di Reggio Emilia”