Pordenone-Lecce 1-1, le pagelle: gran gol di Coda, Mancosu spento

PORDENONE-LECCE 1-1

Marcatori: 14' Coda (L), 20' Musiolik (P)

PORDENONE

Perisan 6 - Non viene quasi mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari: non può nulla in occasione della rete di Coda.

Magnino 5,5 - Schierato da terzino destro, non riesce a dare una grossa mano sulla corsia di sua competenza.

Vogliacco 6,5 - Autore di una leggerezza su Coda nell'azione che ha portato al momentaneo vantaggio giallorosso, sale poi in cattedra con il passare dei minuti prendendo il comando della retroguardia.

Barison 6,5 - Sempre attento e preciso sulle palle alte, gioca una partita di livello decisamente buono sotto tutti i punti di vista senza mai incappare in particolari difficoltà.

Falasco 6,5 - Grande spinta sulla fascia mancina, dalla quale sguscia via con regolarità creando più di un problema al suo diretto marcatore Adjapong: il suo lavoro si rivela decisamente importante per il resto della squadra.

Misuraca 6 - Buona prestazione in mezzo al campo: anch'egli, però, avrebbe potuto fare qualcosa in più sul controllo di Coda in area di rigore nella circostanza che ha portato al gol ospite (Dal 70' Rossetti 6 - Poche sbavature nei venti minuti, più recupero, che gli vengono concessi da Tesser)

Calò 6,5 - La solita partita di grande sacrificio per il centrale neroverde: non sbaglia praticamente nulla, confermandosi uno dei migliori giocatori della Serie B nel suo reparto.

Scavone 6,5 - Fa molto bene la fase di non possesso, proponendosi qualche volta anche nel ruolo di trequartista per sostenere i due attaccanti (Dal 65' Ciurria 6 - Dal suo ingresso in campo, prova a prendersi la squadra sulle spalle: quando ha spazio calcia in porta, ma non viene assistito dalla fortuna)

Zammarini 6 - Dopo un inizio non semplice, viene spronato da Tesser e comincia a carburare: è dai suoi piedi che parte l'azione del pareggio (Dall'88' Stefani s.v.)

Musiolik 6,5 - L'attaccante polacco si regala il quarto centro stagionale in Serie B con un semplice tap-in da zero metri: gol pesante, quello del classe '96, perché permette ai "Ramarri" di allungare la striscia di risultati utili.

Butic 6 - Mette lo zampino sulla rete del pari. Si fa vedere in avanti quando gli si presentano le giuste occasioni ma è poco preciso quando si tratta di mirare la porta avversaria (Dall'88' Morra s.v.)

LECCE

Gabriel 5,5 - Pesa come un macigno la respinta centrale sulla conclusione non irresistibile di Butic: ha regalato, di fatto, il pareggio alla squadra di Tesser offrendo un pallone semplicissimo a Musiolik.

Adjapong 5 - Autore del cross per la rete di Coda, soffre eccessivamente le continue incursioni di Falasco nella sua zona: il terzino di proprietà del Sassuolo fa una fatica immensa in fase difensiva. Esce prima del previsto per un brutto infortunio (Dal 63' Paganini 6 - Catapultato in campo all'improvviso, si fa trovare pronto)

Pisacane 6,5 - Ha qualche colpa sul pareggio neroverde perché avrebbe dovuto contenere Musiolik, ma in pieno recupero compie uno straordinario intervento sulla linea di porta permettendo così al Lecce di evitare lo scivolone esterno al fotofinish.

Lucioni 5,5 - Sul tiro di Butic respinto da Gabriel, il centrale giallorosso si ritrova quasi "impotente" a ridosso dell'area piccola senza riuscire in alcun modo, assieme al compagno citato in precedenza, a contenere l'attaccante avversario.

Zuta 5,5 - Le sue accelerazioni sulla corsia di sinistra si possono contare sulle dita di una mano: troppo poco per garantirsi la sufficienza, serve maggiore continuità.

Nikolov 5,5 - Il nazionale macedone non sembra avere ancora le idee chiare su quello che è il gioco della sua nuova squadra: spesso e volentieri sbaglia le scelte in mezzo al campo, favorendo la manovra del Pordenone (Dal 63' Henderson 6 - Si accende nei minuti finali non solo calcisticamente parlando, ma anche per una mini-rissa con Vogliacco prontamente sedata dall'arbitro)

Hjulmand 6 - Si vede con una certa continuità nella prima parte di gara, per poi sparire letteralmente dai radar. Riesce a dare un buon apporto alla causa anche in fase difensiva, compiendo una serie di interventi tutt'altro che scontati.

Bjorkengren 5,5 - Non riesce ad esprimersi ad alti livelli con continuità: l'inizio è pimpante, ma più passa il tempo e più il Pordenone riesce a prendergli le misure.

Mancosu 5 - Praticamente spettatore non pagante per quasi tutta la partita, prova ad accendere la miccia nei minuti finali: su cross di Henderson, stacca di testa centrando il legno della porta di Perisan.

Stepinski 5 - Non è stata certamente la miglior partita della stagione per l'attaccante giallorosso, che chiude la gara dopo appena un'ora con pochissimi palloni toccati e nessuna occasione creata (Dal 63' Rodriguez 6 - Sembra entrare in campo con il desiderio di prendersi la scena ma non riesce nell'intenzione)

Coda 6,5 - Autore di un gol fantastico, peccato che non ci sia stato pubblico al "Teghil": salta avversari come fossero birilli, poi non fallisce col destro a tu per tu con il portiere. Scambia tanto con i compagni ma non riesce a ritagliarsi altre opportunità per far male.