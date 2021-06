Pordenone, Lovisa: "Priorità a centrocampo e attacco". Sono 5 i nomi per rinforzare la rosa

Il direttore sportivo del Pordenone Matteo Lovisa in un'intervista rilasciata a Il Gazzettino ha spiegato quali saranno le aree in cui si concentreranno gli sforzi per rinforzare la rosa a disposizione del neo tecnico Paci: “Durante l’estate interverremo principalmente sul reparto avanzato e sul centrocampo, senza tuttavia trascurare la difesa, che comunque ha già una buona base di partenza. - conclude Lovisa - Se arriveranno offerte importanti per i nostri giocatori faremo le giuste valutazioni”. Secondo il quotidiano in entrata i nomi più caldi sono quelli di Matteo Perri del Ravenna per la difesa, Simone Santoro del Teramo e Simone Pontisso del Vicenza per il centrocampo e di Lamin Jallow, anch'egli del Vicenza, e Luca Strizzolo della Cremonese, per l'attacco.